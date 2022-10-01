Kütahya İl Özel İdaresi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şaphane ilçesi Meslek Yüksek Okulunda yapımı tamamlanan basketbol sahasının hizmete girdiği bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şaphane ilçesi Meslek Yüksek Okulunda yapımı tamamlanan basketbol sahasının hizmete girdiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “ Kütahya İl Özel İdaresi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde sentetik çim futbol sahasının yanı sıra gençlerimiz için ilimize basketbol ve voleybol sahaları da kazandırıyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 20 adet basketbol ve voleybol sahası bu yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Yapımına kısa bir süre önce başladığımız Şaphane Meslek Yüksek Okulu Basketbol sahasını tamamlayarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Kazandırılacak olan sentetik çim futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor” ifadelerine yer verildi.