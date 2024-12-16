Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü KBRN branş ekiplerince Şaphane Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencilerine kimyasal, bilyolojik, radyoloji ve nükleer tehlikeli maddelerden kaynaklanan zararlı ve tehlikeli durumlar, KBRN riskini arttıran savaş sanayi ve endüstri sahasında yaşanan gelişmeler gibi konuları kapsayan KBRN farkındalık eğitimi uygulamalı olarak verildi.