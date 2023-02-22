Kütahya’nın Şaphane ilçesi Kızılkoltuk köyünden deprem bölgesine 1 kamyon yakacak odun ile 100 koli gıda paketi gönderildiği bildirildi.

Kütahya’nın Şaphane ilçesi Kızılkoltuk köyünden deprem bölgesine 1 kamyon yakacak odun ile 100 koli gıda paketi gönderildiği bildirildi.

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Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ”Depremden etkilenen bölgelerimizin ısınma ihtiyacının karşılanması için ilçemiz Kızılkoltuk köyünden vatandaşlarımızın yardımıyla toplanan 1 kamyon yakacak odun ve vatandaşlarımın Kaymakamlığımıza yapmış olduğu nakdi bağışla hazırlanan 100 koli gıda paketi deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır” denildi.