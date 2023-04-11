Şaphane Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla LGS hazırlık seti, sınava yönelik test kitapları, ders çalışma masası ve bilgisayar sandalyesi desteğinde bulunuldu.

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Kaymakamımız Burhanettin Yavaşi’nin talimatlarıyla, ilçemiz ilkokul, ortaokul ve lise okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerine katkı sağlamak ve başarılarını arttırmak amacıyla Şaphane Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca 32 ortaokul öğrencimize LGS hazırlık seti, 7 lise öğrencimize sınava yönelik test kitapları ile 27 öğrencimize ders çalışma masası ve bilgisayar sandalyesi teslimi yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.