İçişleri Bakanlığının yurt dışı programına katılacak olan Şaphane Kaymakamı İsmail Karakoç görevinden ayrıldı.

16 aydan beri Şaphane Kaymakam vekili görevinin yürüten Kaymakamı İsmail Karakoç, yayımladığı mesajında,”Yaklaşık 16 aydır gururla yürüttüğüm Şaphane Kaymakamlığı görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Görev yaptığımız süre boyunca hak, hukuk ve adaletten ayrılmadan bu şirin ilçeye ve onun müstesna insanlarına hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Bu süre zarfında birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşlarımın her birine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz ile ilgili konularda bizden desteğini esirgemeyen Valimiz Musa Işın’a ve meslek büyüklerime saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Göreve başladığımız günden itibaren bizlere gönül kapılarını açan kıymetli Şaphaneliler, bana ve aileme göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve misafirperverlik için sizlere teşekkür ediyor, haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum. Hoşça kalın” ifadelerine yer verdi.