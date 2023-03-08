Şaphaneli vatandaşların destekleriyle deprem bölgesinde kurulan aşevinin yaklaşık 1 aydır sıcak yemek hizmeti vermeye devam ettiği bildirildi.

Şaphaneli vatandaşların destekleriyle deprem bölgesinde kurulan aşevinin yaklaşık 1 aydır sıcak yemek hizmeti vermeye devam ettiği bildirildi.

Şaphane Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Aşevimiz ve bölgedeki depremzedelerimizin ihtiyacı olan ekmekler vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaştırıldı. Şaphaneli hemşerilerimizin destekleriyle kurulan aşevimiz, deprem bölgesinde yaklaşık 1 aydır sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.