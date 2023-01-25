Sakarya Büyükşehir Belediyesi, içme suyu sorunu yaşayan mahallelerin sorunlarını SASKİ marifetiyle çözüme kavuşturuyor. Nüfusu her geçen gün artış gösteren İkramiye Mahallesi’ne uzun yıllar hizmet verecek 2 bin 500 metrelik yeni hat için ekipler aralıksız çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, içme suyu sorunu yaşayan mahallelerin sorunlarını SASKİ marifetiyle çözüme kavuşturuyor. Nüfusu her geçen gün artış gösteren İkramiye Mahallesi’ne uzun yıllar hizmet verecek 2 bin 500 metrelik yeni hat için ekipler aralıksız çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca İkramiye Mahallesi’nde her geçen gün artan nüfus ile birlikte oluşan içme suyu ihtiyacını 2 bin 500 metrelik hat ile çözüme kavuşturacak. Yapımına başlanan ve çalışmaları hızla devam eden yeni içme suyu hattı ile bölge, kaliteli suya kesintisiz şekilde ulaşacak. Yüksek kesimlerde devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Şehrimizin tüm noktalarına sağlam altyapı ağımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, özellikle yaz aylarında nüfusu artan İkramiye Mahallemize kazandıracağımız yeni içme suyu hattı ile bölgede uzun yıllar boyunca su sorunu yaşanmayacak. Kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz yeni hatta ekiplerimiz aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.