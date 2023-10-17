SUBÜ Turizm Fakültesi’nin düzenlediği Sapanca’da Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı başladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Sapanca’da Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı başladı. Konuşmaların ardından açılış paneli ile başlayan çalıştayda; Sapanca Destinasyonunda Sosyal Maliyetler, Ekonomik Maliyetler, Fiziksel Maliyetler ile Planlama ve Denetim Konusunda Yapılması Gerekenler başlıklarında değerlendirme ve çözüm stratejileri geliştirme toplantıları yapılacak. Gelişen dünyada birçok değerin kaybedilmeye başlandığını belirten SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, “Bugün çocuklarımıza sağlam bir kültür ve çevre bırakma kaygısındayız. Bundan sonraki süreçte iyi adımlar atmak, her alanda sürdürülebilirliği gerçekleştirmek ve turizmin daha dikkatli ilerlemesini gerçekleştirmek zorundayız. Bugün Sapanca’yı konuşacağız ama burada çıkacak neticeleri tüm Türkiye’ye fayda verecektir. Olay sadece para kazanmak değil, bugünkü çevreyi gelecek kuşaklara daha iyi bir şekilde bırakmak olmalı. İnşallah başarılı bir çalıştaya imza atarız ve buradan çıkacak sonuçlar özellikle girişimcilerimize yol gösterir, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize faydalı olur” dedi.

“Sürdürülebilirliğin tek yolu ise doğru planlama ve çalışmaktan geçiyor”

Sapanca’nın dillere destan güzelliğiyle şehrin en önemli turizm merkezi olduğunu söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Koordinatörü Mehmet Yüzücü, “Turizmin günden güne gelişmesi ve sürdürülebilirliğin tek yolu ise doğru planlama ve çalışmaktan geçiyor. Bugün bizleri bir araya getiren çalıştay bizleri daha ileri taşıyarak hızlı, doğru ve verimli aksiyon almamızda önemli rol oynayacaktır. Sapancamızın turizminde bir sorunun tespit edilmesi ve bu sorunun çözülmesi hem turizmcileri hem de bizleri mutlu edecektir. Böylesine önemli çalışmaları ortaya koyacak ortak akıl buluşmamız olan Sapanca’da Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı’nın turizm vizyonuna katkı sağlayacağına inanıyor, şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Sapanca’da turizm zenginleşmeye ve çeşitlenmeye başladı”

Yaşanılan çağın değişen ve dijitalleşen dünyayı beraberinde getirdiğini vurgulayan Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, “Bunlar zihin dünyamızı birçok noktaya götürüyor. Çevreyi, tarihi, kültürü ve insanoğlunun bugüne kadarki kazanımlarını koruyarak geleceğe götürmesi; sürdürülebilir bir şekilde yaşaması çerçevesinde baktığımızda aynı kavramları görüyoruz. Bunlardan birisi de turizm sektörü. Doğası, dokusu, altyapısı ve sattığı argümanlara baktığımızda turizm sektörünün koruması ve geleceğe taşıması gereken birçok şey var. Sapanca da eko turizm ve doğa turizmi içerisinde kendisine bir marka değer üretti. Sapanca’nın hazinesi gölü, havası ve doğası ile kültürel unsurları. Sapanca bir şeye karar vermek zorunda. Sapanca’yı koruyarak mı turizm yapacak? yoksa bir şeyleri yok ederek hızlı bir turizm gelişimi mi gösterecek? Sapanca’da turizm zenginleşmeye ve çeşitlenmeye başladı. Turizmin avantajları kadar dezavantajları da var ve çok şeyin planlamasının yapılması gerekiyor. İnşallah bu çalıştay ilgili tüm paydaşlara bu anlamda bir yol gösterecek ve ışık tutacaktır” şeklinde konuştu.

“İnsanların doğayla iç içe yaşama arzusuna Sapanca hızlı bir çözüm üretti”

Sapanca’nın her geçen gün biraz daha kendine özgü özelliklerini geliştirerek turizm alanında ilerleme kaydettiğinin altını çizen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İnsanları Sapanca’ya çeken özelliklerin sürdürülebilir olması gerekiyor. Turizm sektörü aslında dünyanın her yerinde ekonomik anlamda büyümeyi ve kültürel olarak da etkileşimi yanında getiriyor. Ekonomik olarak elbette gelişeceğiz ama değerlerimizi kaybetmeden bunu yapmalıyız. Pandemi döneminde insanların doğayla iç içe yaşama arzusuna Sapanca hızlı bir çözüm üretti. Bu doğanın gerekli tedbirler alınarak korunması gerekiyor. Bunun için tehditler ve koruma yöntemleri tartışılarak bir yol haritası oluşturulmalı. Çalıştayımız buna vesile olacaktır. Tabii ki bu çalışmalar gerçekleştirilirken bu işin farklı yönlerden maliyetleri olacaktır. Bunlar da çalıştay da ele alınacaktır. İnsanları sadece doğayla iç içe bırakmak yetmiyor. Misafirleri bölgemizin kültürüyle de buluşturmamız gerekiyor. Sapanca, 30 milyona yakın insanın kolayca ulaşabileceği bir konumda. Bunu değerlendirmeliyiz. SUBÜ olarak Turizm Fakültemiz ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulumuzla ilgili alanda elimizden gelen tüm katkıyı sağlamaya hazırız. Özellikle nitelikli insan ihtiyacı için sektördeki paydaşlarımızla faaliyetlerimizi bir adım daha ileri götürüyoruz” ifadelerini kullandı.