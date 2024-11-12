SUBÜ Sapanca MYO, Doğa Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı İsmail Şahinbaş’ı özel bir etkinlik ile misafir etti. Etkinlik çerçevesinde Şahinbaş’ın ’Diyadin’de Beşinci Mevsim’ başlıklı belgeseli izlendi ve belgesel yapımcılığı konuşuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sapanca Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı, Doğa Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı İsmail Şahinbaş’ı misafir etti. Gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde ilk olarak Şahinbaş’ın TRT için çektiği ve 14 ayda tamamladığı ’Diyadin’de Beşinci Mevsim’ isimli belgesel izlendi. Şahinbaş; Aladağ civarında çekimleri yapılan ve Diyadin’in coğrafyası, Murat Nehri, Tendürek Dağı ile kırsal yaşamın, mevsimsel değişimlerin ve göç hareketlerinin anlatıldığı belgeselin ardından katılımcılara hitap etti ve soruları cevaplandırdı.

Belgesel üretiminde mutlaka bir amaç ve hikaye olması gerekliliğine vurgu yapan Şahinbaş, belgesel yapmaya sorular sorarak başlandığını ve bunların not alınmasıyla bir metin oluşturulduğunu kaydetti. Çekim aşamasında verilmek istenen bilgilerin estetik görüntülerle harmanlanasının önemine değindi. Şahinbaş ayrıca belgesel çekerken yapılan ön hazırlıklardan, kullanılması gereken ekipmanlardan, süreç yönetiminden ve montaj aşamasından da bahsetti. Etkinlik sonunda Medya ve İletişim Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Servet Sezgin ve Dr. Öğretim Üyesi İsmail Koç tarafından İsmail Şahinbaş’a teşekkür belgesi takdim edildi.