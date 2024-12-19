Sakarya’nın Sapanca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (38) kontrolündeki Sapanca Belediyesi’ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, yaya Solmaz Nalbantoğlu (63) ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Nalbantoğlu, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Belediyeye ait çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.