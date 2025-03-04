Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında başlatılan Şap Aşı Kampanyası, Çanakkale’de büyükbaş hayvanların sağlığını korumak ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Bu kapsamda, şap aşısının yanı sıra tüm büyükbaş hayvanlara brusella aşısı da uygulanarak, hayvan sağlığı güvence altına alınıyor ve üretkenlik artırılıyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu önemli kampanyaya hızla dahil olarak, il genelinde şap aşılaması çalışmalarına başladı. Aynı zamanda, işletmelerdeki hayvan varlığının güncellenmesine yönelik çalışmalar da titizlikle sürdürülüyor. Hayvancılığın geleceği için bu tür koruyucu sağlık önlemlerinin alınması, hem hayvan refahı hem de ekonomik verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, çiftçileri ve hayvan sahiplerini, hayvanlarının sağlık durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri ve aşı takvimine uymaları konusunda uyardı. Ayrıca, hijyen kurallarına dikkat edilmesi, enfeksiyon riskinin azaltılması ve hastalık belirtisi gösteren hayvanların derhal veteriner hekime gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Bilinçli bir yaklaşım, toplu hayvan sağlığını korumak ve salgın riskini önlemek açısından kritik bir rol oynuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen bu kampanya, hayvan sağlığını korumanın yanı sıra, gıda güvenliği ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Sağlıklı hayvanlar, sağlıklı bir gelecek anlamına geliyor. Bu doğrultuda, çiftçiler, hayvan sahipleri ve ilgili kurumların iş birliği içinde hareket etmesi, tarım ve hayvancılık sektörünün daha ileriye taşınması için büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği bu önemli proje, hayvancılık sektörünün geleceği için atılmış büyük bir adım olarak öne çıkıyor. Şap ve brusella aşıları ile hayvan sağlığı korunurken, üretimde sürdürülebilirlik hedefleniyor. Bu kampanya, hem hayvan refahını hem de ülke ekonomisini destekleyerek, tarım ve hayvancılık alanında örnek bir çalışma olarak gösteriliyor.