Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 14 İlçe Müdürlüğü bünyesinde "Şap hastalığıyla mücadele" kapsamında başlatılan aşılama kampanyası tamamlandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, büyükbaş hayvanlara yıl içerisinde üç defada toplamda 413 bin 84 doz aşılama yapıldı. Bu kapsamda Eskişehir’de aşı kampanyasında yüzde 100’e varan başarı oranı yakalandı. Şap hastalığının hayvansal üretimde sebep olduğu verim kayıpları, hayvan sağlığı üzerinde yaptığı olumsuz etkiler, veteriner tedavi ve ilaç masrafları, ticaretin kısıtlanması gibi etkilerle büyük ekonomik kayıplara sebep olan şap hastalığı ile mücadele amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca planlanan sonbahar şap aşılama kampanyası 7 Aralık tarihinde tamamlandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yapmış olduğu açıklamada “Şap hastalığı ile mücadele kapsamında 2024 yılı içerisinde Baskın aşılama, İlkbahar Dönemi Aşılama Programı ve Sonbahar Dönemi Aşılama programları olmak üzere tüm büyükbaş hayvanlar 3 kez aşılanarak program yüzde 100’e yakın başarı oranı ile tamamlanmıştır. Yapılan başarılı aşılama sonucunda Eskişehir’de bu süreçte mesai mefhumu gözetmeden aşılama uygulamalarını belirlenen takvimde ve yüksek aşılama oranı ile tamamlayan, sahada özveri ile görevini gerçekleştiren tüm veteriner sağlık personeline, tüm yetiştiricilerimize, ayrıca verdikleri araç desteklerinden ötürü Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne teşekkür ederim. Hastalıklarla mücadelenin en önemli ayaklarından olan tüm programlı aşılama faaliyetlerinde aynı başarıyı göstermek için mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı.