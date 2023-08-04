Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde şap hastalığında mücadele veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibine Kaymakam tarafından başarı belgesi verildi.

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, şap hastalığında mücadele vererek özverili çalışan; Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Gül, Veteriner Hekim İlker Erkan, Veteriner Hekim Hale Şengül ve Veteriner Sağlık Teknikeri Ramazan Kafkas’a ‘Başarı Belgesi’ takdim edildi. Ayrıca personel Teknisyen Ahmet Demirsoy ve Teknisyen Adem Yol’ a hayvan sağlığı personeline sahada vermiş oldukları desteklerinden dolayı da başarı belgesi verildi.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi de nazik davranışından ötürü Kaymakam Göze’ye teşekkür ettiler.