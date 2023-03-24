Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, şap hastalığı ile ilgili verdiği bilgilerde hastalığın taşınma ihtimali nedeniyle ahırlarda önlemler alınması gerektiğini söyleyerek, “Ahırlara girip çıkan kuşlar, başka bir işletmeye virüsü taşıyabilir” dedi.

Şap hastalığının viral bir hastalık olduğunu ve salya ile virüslerin yayıldığını söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Şu an için 81 vilayetimizde şap virüsü ile ilgili karantina var. Tabi bu dönem dönem olabiliyor böyle salgın şekliyle. Daha önceki yıllarda da a22 ile ilgili yani İran suçu olarak nitelendirilen yine böyle bir salgın olmuştu ve tüm bölgelerde hayvanların giriş çıkışı yasaklandı. Bunun bir de maddi cezası bulunmakta. Kaçak olarak hayvanların giriş çıkışlarında 47 bin TL gibi bir cezası da var bunun. Şu an için tüm yurdumuz bununla ilgili karantina altında. Tabi şap hayvanlarda viral bir hastalık. Yüksek ateşle seyretmekte ve ekonomik kayıplardan ölüme varan kayıplara yol açmakta. Hayvanların ağız ve dil mukozasında sulu yaralar şeklinden dış deride dökülmeye kadar varabilen yaralar oluşturmaktadır. Aynı zamanda dişi hayvanların memelerinin sağım yapılan kısımlarında sulu ve iltihaplı yaralar oluşmakta, deri dökülmekte ve aynı zamanda da tırnaklara ve ayaklara vurup topallıklara, tırnağın düşmesine varan boyutlarda rahatsızlıklara sebep olan viral bir hastalık. Tüm bölgelerden alınan örneklerle birlikte Bakanlık Şap Enstitüsü, hemen aşıyı üretmeye başladı ve il ve ilçe müdürlüklerindeki veteriner hekimler hızlı bir şekilde 81 ilde aşılama çalışmaları yapıyor. Zaten virüslerin tedavisi ancak aşılamayla olur koruyucu olarak. Onun için bir müddet daha bu devam edecektir ama aşılama çalışmaları bittikten sonra bu hastalığı da atlatacağız ve salgın ortadan kalkarak karantina tedbirleri de tekrar eski günlere dönecektir” dedi.

“Kuşlar için ahırlara file ya da tel örgü konulmalı”

Ergül, kapalı sistem ahırlarda kuşların taşıyıcılık vasfı nedeni ile önlemler alınması gerektiğini söyleyerek, “Bu virüs bir ahırdan bir ahıra ya da işletmeden işletmeye, bir şehirden bir şehre hayvanların hareketleriyle geçmekte. Onun için zaten bakanlığımız tedbir olarak hayvan hareketlerini kısıtladı. Bunun haricinde de belki işletmede hastalıkla ilgili belirti yok ama yan işletmede hastalık belirtisi var diyelim. O işletmeye gidip tekrardan kendi işletmesine gelindiğinde bile ve ya kuşlar vasıtasıyla olabilir. Ahırlarımızın kimisi açık kimisi de kapalı sistemde. Açık sistemdeki işletmelerde belki dezenfeksiyon kullanılarak hayvanlara birtakım tedbirler almak kaydıyla önlenebilir ama kapalı sistemdeki ahırlarda pencerelere ve özellikle kapı giriş çıkışlarına tel koymak, özellikle kuşların içeriye girmesini önlemek hastalığın bulaşmasını biraz daha azaltacaktır. Bunun haricinde mücadelenin en etkili yolu üretilen aşıyı tatbik etmek ve ondan sonra 20 gün içerisinde tam bağışıklığını verecektir aşı. Yavaş yavaş da hastalık sönecektir. İlk anda hasta olan bir hayvan ister istemez ilk 24 saat içerisinde ağızlarından gelen salya akıntısıyla birlikte milyonlara varan virüsü dışarıya yayıyorlar. Oraya konan bir kuş da ahırların içerisine giriyor ve ya gezindikleri yerlerde bulunuyor. Ya da bakıcılarının çizmesi de olabiliyor. Ağızlarından yara olduğu için sürekli salya gelmekte şap hastalığında hayvanların. Buna bağlı olarak da yem yemede güçlük çekmektedirler. O salyaya ister bizim ayağımız, çizmemiz ve ya kendi temasımızla başka bir işletmeye gittiğimizde bu virüsü direkt bulaştırabiliyoruz. Kuşlar da ister istemez buralara temas ettiğinde başka bir işletmeye gelip buralarda dolaştığında virüsü diğer işletmeye nakledebiliyorlar. Açık sistem işletmelerde bunun tedbirini almak zor ama kapalı işletmelerde giriş çıkışları tel örgü ya da file ile kapattığımızda bu riski azaltmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.