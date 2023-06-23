Bartın Merkez ve 2 ilçesinde görülen Şap Hastalığı nedeniyle Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koruma amaçlı aşılama yapıldı.

Bartın Merkez ve ilçelerinde görülen Şap Hastalığı nedeniyle hayvan giriş-çıkışı ile hayvan satışı yasaklandı. Çaycuma ilçesi ile Bartın iline sınır olan köylerde Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından sahada hayvanları şap hastalığından korumak ve ekonomik kayıpların önüne geçmek amacıyla aşılama çalışması yapıldı.

Hayvan sahipleri Çaycuma ilçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Gül ve Hayvan Sağlığı personeline böyle bir çalışma ile yanlarından oldukları ve destekleri için teşekkür ettiler.