Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı, Canlı Hayvan Borsası’nda dezenfekte çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı karar ile Canlı Hayvan Borsası’nı şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı geçici olarak kapattı.

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı ekipleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla borsada bulunan gübreleri kaldırarak bertaraf etti. Borsa alanını dezenfekte su ile yıkayan ekipler, temizliğin ardından alanı ilaçladı.

Büyükşehir Belediyesi, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmaları, belirlenen periyotlarla sürdüreceği bildirildi.