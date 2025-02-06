Yunanistan’ın turistik adası Santorini’de devam eden depremlerin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Yunanistan adalarını sarsmaya devam eden sismik hareketlilik nedeniyle önlemler arttırıldı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle Santorini Adası’nda 1 Mart’a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği duyuruldu. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, adaya destek amacıyla çok sayıda acil durum ekibinin harekete geçirildiğini belirtti. Marinakis, "İtfaiye teşkilatları, polis, sahil güvenlik, silahlı kuvvetler ve acil tıbbi hizmetler, Santorini ve çevresindeki adalara derhal ek personel ve özel ekipmanla takviye sağladı" dedi.

Sadece Çarşamba gecesi Santorini çevresindeki sularda büyüklüğü 4’ün üzerinde 6 deprem kaydedildi, ardından Amorgos’un güneyinde 5.1 büyüklüğünde daha güçlü bir sarsıntı daha kaydedildi.

11 bin kişi adayı terk etti

Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası’ndan 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi ayrıldı. Santorini’nin yanı sıra komşu Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da okullar yarına kadar kapalı olacak.