Çalınan bakır kablonun piyasa değerinin 1,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Önceki gün Yakakent’te bir şantiye alanından 603 metre uzunluğunda bakır kablo çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucu şahısların Sinop’un Durağan ilçesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Sinop İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince baskın düzenledi. Olaya karışan 6 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Samsun’un Yakakent ilçesinde inşaat şantiyesinden piyasa değeri 1,5 milyon lira olan kablo çalan 6 şüpheli yakalandı.

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