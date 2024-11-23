-Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiye de çalışan işçiler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişinin darp sonucu yaralandığı olayda 3 işçi gözaltına alındı.

Olay, 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Emirgan Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede çalışan M.N.D. ile Y.K.,N.K. ve H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.N.D. darp sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı olayda, Y.K.,N.K. ve H.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.