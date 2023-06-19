Malatya’da bir inşaat şantiyesinde bekçilik yapan 21 yaşındaki şahıs kaldığı konteynerde uyuşturucu maddesi kullanırken jandarma yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Bağtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye görevini icra eden jandarma ekipleri bir inşaat şantiyesindeki konteynerde bekçilik yapan 21 yaşındaki S.A. ile arkadaşı A.Y.’nin uyuşturucu maddesi kullandıklarını tespit etti. Jandarmaya yakalanan zanlılar 20 gram kubar esrarı ile bir adet kullanma aparatını ekiplere teslim ederken, ifadeleri alınmak üzer karakola götürüldü.

İki zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.