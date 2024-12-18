Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen SANTEK toplantısına katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “2041 Kocaeli Yapay Zeka ve Yenilenebilir Enerji Vizyonu” başlıklı sunum yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Valiliği’nde gerçekleştirilen Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı’na katılarak sunum yaptı.

Bilim, sanayi ve teknoloji kenti Kocaeli’nin; sanayi, ekonomi ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejilerinin görüşüldüğü Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısı, Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığındaki toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı da bir sunum yaptı. Kocaeli’nde sanayi ve teknoloji alanlarında geleceğe yönelik plan ve projelerin ele alındığı toplantının başında “2041 Kocaeli Yapay Zeka ve Yenilenebilir Enerji Vizyonu” başlıklı sunum gerçekleştiren Genel Sekreter Dr. Baraçlı, katılımcılara Türkiye ve Kocaeli’nin teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarındaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“DEĞİŞİMDE ‘4T’ MODELİ BÜYÜK ROL OYNUYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen toplantıda önemli bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, Dr. Baraçlı, dünyanın hızla gelişen bir yer haline geldiğine ve 2024 yılına ait küresel verilere değindi. Yenilikçi adımlar atılmasının önemine dikkat çekerken, değişim için "4T" modelinin (tanıma, teşhis, tedavi, takip) büyük bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, yerli ve milli üretimde küresel ölçekteki başarıya ulaşabilmemiz için gerekli adımların atılmasının önemini aktardı. Dr. Baraçlı, söz konusu projelerin gerçekleştirilmesinin ciddi kaynak tahsisi gerektirdiğini belirterek, bu süreçte atılacak her adımın sıfırdan daha büyük olduğuna dikkat çekti. Dr. Baraçlı, bu bağlamda dört ana unsurun önemini ele aldı. Türkiye’de 2030 yılında yenilenebilir enerji yatırımlarının 5,5 kat artmasının beklendiğini belirten Dr. Baraçlı, yenilenebilir enerjinin etkili kullanımı için yapay zekanın sanayiye entegrasyonunun kritik olduğuna işaret etti. Dijital ikiz kavramı ve sıfır hata anlayışının sanayiye kazandırılması gerektiğini söyledi. Kocaeli'nin, dünyadaki akıllı şehirlerden biri olma yolunda önemli adımlar attığını belirten Dr. Baraçlı, bu hedeflere ulaşmak için Kocaeli'nin akıllı belediye ve akıllı belediyeci kavramlarına odaklandığını ifade etti. Sunumunda, kamu ve özel sektör iş birliğinde inovatif adımlar atılmasının gerekliliğini ve şehri geleceğe taşıyacak adımların bunlar olduğunu vurguladı.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILIM SAĞLADI

Toplantıya; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Firdevs Karahan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü Şube Müdürü Yusuf Özdemir, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Bilişim Vadisi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Erkam Tüzgen, GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. Genel Müdürü M. Ali Okur, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uzer, Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Erçin Dinçer, KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer ile belediye temsilcileri katıldı.