Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yeşil alan miktarının artırmaya yönelik çalışmalarını Ahmet Yesevi Mahallesi’nde sürdürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Daha Yeşil bir Haliliye” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmak için hummalı bir şekilde çalışıyor. İlçe genelindeki mevcut parklarda yapılan peyzaj çalışmalarıyla parkları güzelleştiren ekipler, yeni park yapım çalışmalarıyla da ilçenin yeşil alan miktarını artırıyor. Ekipler, Ahmet Yesevi Mahallesinde 6000 metrekarelik alanda tüm hızıyla devam eden yeni park yapım çalışmalarında sona geliniyor. Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlanan park alanında zemini hazırlayan ekipler, ağaç dikimi, kamelya ve oturma alanlarının montesi ile yürüyüş ve bisiklet yolunun tamamlanmasıyla oyun grupları ve fitness alanı da hazır hale getirildi.

Ekipler tarafından hummalı bir şekilde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Ahmet Yesevi Mahallesinde hizmete sunulacak olan park, aydınlatma ve kamera sistemiyle de güvenli bir alan sunacak.