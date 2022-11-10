Şehiriçi trafik yoğunluğunu azaltmak, transit geçişi sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Abide kavşağının ardından Balıkayağı Bulvarında Köprülü Kavşak çalışmasına başlayacak. Proje çalışması tamamlanan kavşaklarda ihale sürecinin ardından inşaat çalışmalarına başlanılacak.

Şehiriçi trafik yoğunluğunu azaltmak, transit geçişi sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Abide kavşağının ardından Balıkayağı Bulvarında Köprülü Kavşak çalışmasına başlayacak. Proje çalışması tamamlanan kavşaklarda ihale sürecinin ardından inşaat çalışmalarına başlanılacak.

Şehir merkezinde trafik sorununa kararlı ve kesin çözümler üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün vizyonel projelerini birer birer hayata geçirerek şehir içi ulaşımın nefes alması sağlanıyor. Açıksu, Emniyet, Akçakale Caddeleri ve Abide Kavşağı’na neşteri vuran Beyazgül’ün girişimleriyle Balıkayağı Bulvarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Şanlıurfa’ya bir köprülü kavşak daha kazandırılıyor.

Balıkayağı projesi hazır

Kentteki trafik akışını rahat ve konforlu bir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda Balıkayağı köprülü Kavşağın proje çalışması tamamlandı. Şanlıurfa’nın can damarı olan Abide Kavşağının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Balıkayağı bulvarında kavşak çalışması yapılacak. Proje çalışması tamamlanan kavşaklarda, ihale sürecinin ardından çalışma başlatılacak. Balıkayağı Bulvarında yapılacak olan kavşak tamamlandığında Abide Kavşağından yola çıkan bir araç sırasıyla Balıkayağı Körprülü kavşağı ve devamında yapılacak olan GAP Bulvarı Köprülü Kavşağını da geçerek Şanlıurfa GAP Havalimanına sinyalize olmadan transit geçiş sağlanmış olacak.

“Zor işleri başarmaya devam edeceğiz”

Şanlıurfa’nın sorunlarını bildiklerini ve bu yönde projeler üreterek kesin ve kalcı çözümler üretmeyi hedeflediklerinin altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Beyazgül ile dönüşüm” tanıtım toplantısında yapmış olduğu konuşmada zor işleri başaramaya devam edeceklerini aktardı. Beyazgül, “Abide Köprülü Kavşağının Karaköprü Viyadüğünü araç trafiğine açtık. Buradan araçlar süratle geçecek ve Balıkayağı Bulvarında sıkışma meydana gelecek. Bundan bir müddet önce Balıkayağı Bulvarına bir kavşak yapalım dedik. Şanlıurfa’nın abide kavşağından sonra bir damarını daha açalım istedik. Mezarlık konusu gündeme geldi. Rica ederek mezarlıkları taşıyalım istedik. Oradaki mezarların taşınması suretiyle yeni mezar yerleri temin edelim dedik. Orada bir direnç ve pankartlarla karşılaştık. Eğer bu dirençle karşılaşmamış olsaydık şimdi ihale süreci tamamlanmış ve yapımına başlanmış olacaktı. Bazen bir yere, soruna el attığımız zaman dirençle karşılaşıyoruz. Bu işlerin uzamasına neden oluyor ve Şanlıurfa’ya yazık ediliyor. Bu güne kadar karşılaştığımız herhangi bir direnç karşısında doğru bildiğimizden asla vazgeçmedik. Şanlıurfa’nın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Başardık ve başarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.