“Daha Yeşil Bir Şanlıurfa” hedefi ile kent merkezi ve ilçelerde yeşil oranını artıracak çalışmalar yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül’ün talimatlarıyla Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesine 70 bin metrekarelik alanda

botanik park ve mesire alanı projelendirme çalışmalarına başlandı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’da kişi başına düşen yeşil oranını artırmak için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde toplam alanı 70 bin metrekare olan devasa bir botanik park ve mesire alanı proje çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda projelendirme çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri alanda yapılacak 35 bin metrekare botanik park ve 35 bin metrekare mesire ve piknik alanında çalışmalar başlıyor.

Şanlıurfa’nın nefes alacağı projeleri birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül geçtiğimiz günlerde Çevik Kuvvet Köprülü kavşağı karşısında bulunan beton santralinin olduğu bölgede Millet Bahçesi projesi müjdesini açıklamıştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arıtma tesisinin olduğu, Şanlıurfa şehir hastanesinin de bulunduğu 70 bin metrekarelik alanda Başkan Beyazgül’ün talimatlarıyla Şanlıurfa’yı şahlandıracak projelerden biri daha Şanlıurfa’ya kazandırılıyor.

İçerisinde sosyal donatı alanları, oturma grupları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları gibi vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri her detayın titizlikle tasarlandığı projenin bir an önce tamamlanarak Şanlıurfalıların hizmetine sunulması bekleniyor.

Bölgeye yeşil açısından nefes aldıracak proje ile Halil- ür Rahman Kent Ormanı Bölgesi ve çevresi de değişim ve dönüşümden olumlu yönde etkilenecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa’da yeşil oranı daha da artmış olacak.