Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Haliliye ilçesi Direkli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Millet Bahçesi içerisinde hizmete sunduğu Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri ile modern bir tesisi daha kente kazandırdı.

Şanlıurfa’da vatandaşların nezih ve yeşil ile iç içe bir ortamda yemeklerini yiyebilmesi adına sosyal tesislerinin sayısını gün geçtikçe artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Haliliye ilçesi Direkli Mahallesi’nde bir sosyal tesisi daha hizmete sundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla her detay titizlikle düşünülerek özenle hazırlandı. Modern ve tarihi mimarinin aynı anda yansıtıldığı tesis millet bahçesinin içerisinde hazır hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen tesisin etrafında çevre düzenlemesi adına geniş bir çalışma gerçekleştirildi. Tesis kahvaltı, yemek çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle hizmet verecek.

Vatandaşların çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilmeleri için özel alanlar da oluşturuldu. Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde yaklaşık beş yüz kişi aynı anda ağırlanabilecek.