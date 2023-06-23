Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte yemek kültürünün dünyaya tanıtılması amacıyla ikinci bir gastronomi merkezi kuruyor.

Şanlıurfa’nın yemek kültürünün dünyaya tanıtılması amacıyla büyükşehir belediyesi tarafından kentte bir gastronomi merkezi daha kuruluyor. Mardin Karayolu yakınlarında bulunan Cumhuriyet Tesislerindeki çadırlar kaldırılarak modern bir gastronomi merkezi oluşturulacak. Yeşil alan ağırlıklı bin metrekare kapalı alandan oluşan gastronomi merkezinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Merkezdeki çalışmaları inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beyazgül, kenti dünyaya güzel bir şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.