Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır-Mardin karayollarını transit olarak birbirine bağlayan 11 kilometrelik Buluntu Hoca Bulvarı’nda asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır-Mardin karayollarını transit olarak birbirine bağlayan 11 kilometrelik Buluntu Hoca Bulvarı’nda asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa’da trafik akışını rahatlatmak amacıyla kendi ekip ve ekipmanlarıyla çalışmaları sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sıcak asfaltı Şanlıurfa’nın yollarına sererek kaliteli ve konforlu ulaşımı sağlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde çift yönlü trafiğe açılan Buluntu Hoca Bulvarında diğer etapların asfaltlama çalışmaları ise devam ediyor.

Şanlıurfa’da şehir merkezindeki trafik yükünü rahatlatacak olan Diyarbakır-Mardin yollarını transit olarak birbirine bağlayan 11 kilometrelik Buluntu Hoca Bulvarı alternatif bir çevre yolu özelliği taşıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu hizmetlerden biri olan ve çift yönlü ulaşıma açılan Buluntu Hoca Bulvarının tüm etaplarının tamamlanmasıyla birlikte Diyarbakır ve Mardin Karayolunu kullanan araçlar şehir merkezine girmeden Buluntu Hoca Bulvarından daha rahat geçiş yapabilecekler.