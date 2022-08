Gastronomi şehri Şanlıurfa’nın vazgeçilmez yemeklerinden biri olan tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi. Tepsi kebabı ile birlikte kentin tescilli yemek sayısı 38’e yükseldi.

Şanlıurfa’nın yöresel yemeklerinden olan tepsi kebabı Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borası başvurusu ile aralarında çiğ köfte, soğan kebabı, lahmacun, tirit, ciğer kebabı, şıllık tatlısı, sadeyağı, patlıcanlı kebabın ve tepsi kebabın da bulunduğu 38 ürün, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Tepsi kebabı; kuyruk yağının zırhla çekildiği kuzu eti ve patlıcan ile hazırlanıyor. Tepsiye dizilen et ve patlıcanlar taş fırınlarda pişirilerek yemeye hazır hale getiriliyor. Taş fırında pişirilen tescilli tepsi kebap, Urfa isotu ve lavaş ekmek ile servis ediliyor.

Tescilli Birecik patlıcanı ve zırhlanmış et ile hazırlanan tepsi kebabı Şef Muhittin Kılıç tarafından hazırlanırken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.

"Gastronomi ve lezzetin merkezi Şanlıurfa’dır"

Gastronomi de Şanlıurfa’nın bir merkez haline geldiğini ve Şanlıurfa yöresine ait tescilli yemeklerin dünyada tanıtıldığını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Göbeklitepe tarihin sıfır noktası, insanlık buradan dünyaya yayıldı ve hayatın başladığı, insanlığın başladığı yerdir. İnsanın her döneminde her evresinde her medeniyetine ait birçok güzellikler Şanlıurfa’da yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Bunlardan biri de gastronomi ve lezzettir. Gastronomi ve lezzet konusunda Şanlıurfa bir merkez halindedir. Şu ana kadar 38 çeşit yemeğimiz tescillendi. Sırada bekleyen 13 çeşit tescilli yemeğimiz var. Ama bu sayı bugün için böyle bizim yaptığımız çalışmada, bunların yüzleri aşan rakamlara ulaşmaktadır. Biz bu sayının gün geçtikçe çok daha artacağını biliyoruz. Çünkü Şanlıurfa dünyadaki birçok medeniyete ait lezzetlerin toplandığı bir yer. Bu bütün dünyaya Şanlıurfa’dan yayılmış veya başka yerde olanlar da medeniyetin kesiştiği bu şehirde oluşmuş olabiliyor. Şanlıurfa bu nedenle de Gastronomi de bir merkez, bir zenginlik yeridir. Kebabımız tescil edilmiştir. Bunun patlıcanından, etinden, pişirilmesinden ve sofraya konulmasına kadar çok titizlik istiyor. Patlıcanı kesip etleri arasına koyuyoruz ama lezzet konusunda ufak bir ayrıntıyı kaybederseniz lezzeti de kaybetmiş oluyorsunuz. Yanında Urfa isotu, açık ekmek ve güzel bir fırında tepsi kebabı önünüze getirilecekse bu Şanlıurfa’da getirilmesi gerekir. Çünkü bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Fırın çok önemli ve pişirirken pişirme tekniği çok önemli, yine bunun tepsiye dizilişi ve malzemenin alınışı çok önemlidir. Şanlıurfa’dan çıkan ustalarımız Türkiye’nin birçok yerinde bunu yapıyorlar onlarda Şanlıurfa’daki tadı veriyor. Bundan sonra 13 tane yemeğimizin tescilini aldıktan sonra bunların da tanıtımını yapacağız. Tarihin şehri, tarihin sıfır noktası ve müze şehir olan Şanlıurfa, Gastronomide de bir numaradır. Buna zaman içerisinde tescilli yemeklerimizin sayısı arttıkça dünya da şahit olacaktır" şeklinde konuştu.

"Lezzet ve gastronomide 12 bin yıllık süreç"

12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe ile birlikte Şanlıurfa mutfağının da tarihin sıfır noktası olduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa mutfakta da tarihin sıfır noktasıdır. 12 bin yıllık bir süreç, lezzetleri çok daha fazla geliştirmiş. Dünyada mevcut lezzetleri daha fazla toplamış, daha fazla karışımlar haline getirmiş, bu 12 bin yıllık tarihin sonucudur. Bu süreç Şanlıurfa’yı lezzet ve gastronomi şehri haline getirmiştir" diye konuştu.