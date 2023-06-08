Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Mezopotamya Living Lab, mobil uygulama geliştirme, girişimcilik, robotik kodlama ve yapay zeka gibi birçok alanda girişimcilik, yazılım eğitimleri, tasarım eğitimleri, etkinlikler ve proje geliştirme faaliyetleriyle her kesimden insana ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mezopotamya Living Lab, yenilikçi fikirleriyle işletmelerini büyütme vizyonu taşıyan vatandaşlar, kuruluşlar ve şirketler arasında aracı olmaya devam ediyor. Projelerin gerçek ortamlarda test edilmesine imkan tanıyan merkezde, tüm vatandaşlara girişimcilik, yazılım, tasarım, etkinlikler ve proje geliştirme konularında çeşitli eğitimler veriliyor. Doktor, öğretmen, mühendis, avukat, öğrenci gibi her kesimden vatandaşın ücretsiz bir şekilde eğitim aldığı merkezde, uygulama geliştirme, girişimcilik, robotik kodlama, yapay zeka, diksiyon, sosyal medya gelir elde etme, robotik kodlama çocuk, oyun geliştirme gibi onlarca proje konusunda uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor. Teknoloji alanına hitap eden merkezde, yazılım ve grafik eğitimi verilerek 6 bin kişiye eğitim verildiği ayrıca, veri bilimi, iş zekası, mobil uygulama, yazılım geliştirme uzmanı gibi 4 alanda istihdam eğitimi verilerek 80 kişinin de özel bir yazılım firmasında istihdam edildiği bildirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mezopotamya Living Lab Mobil Uygulama Geliştirme Eğitmeni Mahmut İlhan, “Biz bu merkezde mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Kullanmış olduğumuz kütüphane Flutter Kütüphanesi eğitimlerimize en temel seviyeden başlayarak orta seviye ve ileri seviye mobil uygulama eğitimi veriyoruz. Apple Store ve Play Store uygulamalarında yayınlanma sürecine kadar tamamıyla sıfırdan başlayarak. Sonuç noktasına kadar götürdüğümüz bir eğitimdir. Eğitimlerimize bütün meslek dallarından katılımlar var. Öğretmen, inşaat mühendisi, avukat, öğrenci ve mühendislik alanlarında okuyanların ilgileri ve ciddi bir talepleri var. Biz buradaki tüm öğrenci arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz eğitim en temel seviyeden en ileri seviyeye kadar sürüyor. Ciddi bir talep söz konusu biz de bu talebi karşılamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi. Merkezde eğitim alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda okul müdürü olan Neşe Basır, “Sosyal medyadan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Mezopotamya Lıvıng Lab çalışmalarını fark ettim. Flutter eğitimine başvurdum. Bu merkezde bir süredir eğitim almaktayız. Hocalarımız da iyi bir şekilde bu eğitimi vermekteler. Bu eğitimlere katıldığım için çok memnunum Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bu açıdan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Merkezde eğitim alan matematik öğretmeni Özer Aydın Akkurt, “Öncelikle burada eğitim aldığımız merkez gerçekten özel bir kurum. Bu merkez gibi değerli kurumlarda değerli eğitimlerin verilmesi, Şanlıurfa adına bir ayrıcalık ve ben de bu ayrıcalığı yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Adlığımız eğitim Flutter yani bir kodlama eğitimi mobilite çağımızın vazgeçilmez uygulamalarını geliştirmek için bir kodlama dilidir. Bu merkezde hocalarımızdan öğrenmeye çalışıyoruz. Geleceğe bir şekilde kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz” dedi. Eğitim alan öğrencilerden Taha Yasin Özkan da, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği robotik kodlama eğitimlerinden yararlanıyorum. Sınıflarımızın mevcudu 18-20 kişi arasında değişiyor. Burada çok güzel eğitimler veriliyor. Ben de robotik kodlama eğitimine katılıyorum. Buradaki robotik kodlama eğitimlerinde Scratch gibi uygulamalardan yararlanarak güvenilir internet sitelerinden faydalanabiliyoruz. Hocalarımız bize eğitimleri eğlenceli hale getirerek aktarıyor. Bu sayede biz de kolaylıkla öğrenebiliyoruz” ifadelerini kulandı.

Merkezde eğitim alan öğrencilerden Azra Yüncü ise “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin hizmete sunduğu Mezopotamya İnovasyon Merkezine gidiyorum. Burada robotik kodlama eğitimi alıyorum. Burada bulunan hocalarımız çok eğlenceli bir şekilde bizlere öğretiyor. Burada uygulamalar kullanarak mobil oyun uygulamaları yapıyoruz. Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.