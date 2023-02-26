Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Şanlıurfa’ya giden risk ve tehlike çözüm ekibi, okullarda düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü ilçesinde bulunan okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürüten ekipler, ilçede bulunan tüm okulları eğitime hazırlıyor.

Birçok ülkeye ihracat yapıyorlar

Birçok ülkeye ihracat yapıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa’da depremde hasar alan okullarda yenileme çalışmaları yapıyor.

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