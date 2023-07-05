Kavurucu yaz sıcaklarının başladığı Şanlıurfa’da yeşil, serin ve esintili bir dinlenme yeri arayanlar soluğu Eyyübiye Belediyesi Batıkent Aile Otağında alıyor. Eyyübiye Belediyesi tarafından işletilen Batıkent Aile Otağı, kaliteli hizmeti ve nezih mekanıyla, gece yarısına kadar misafirlerini ağırlıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un şehre kazandırdığı hizmetlerden biri olan Batıkent Aile Otağına gelenler, yemyeşil çimlerin üzerinde dinlenip, çaylarını kahvelerini içiyor, ev yerine misafirlerini de burada ağırlayabiliyor.

Soğuk ve sıcak içecekler, tatlı çeşitleri, yaş pasta, özenle hazırlanmış kahve çeşitlerini piyasa fiyatlarına kıyasla oldukça uygun şekilde halka sunulduğu Batıkent Aile Otağında çocuklar için de ayrılmış güvenli oyun alanları bulunuyor. Şanlıurfa şehir merkezinden oldukça yüksek bir bölgede bulunan Batıkent Aile Otağı, sürekli esintili ve serin havasıyla insanlara başka bir şehir hissi veriyor.

İlçeye halkın nefes alabilmesi, rahatça dinlenip eğlenebileceği mekânlar kazandırmaya devam edeceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bayram öncesi hizmete sunulan Eyyübiye Millet Bahçesiyle birlikte bu ihtiyaca büyük oranda cevap verdiklerini, park ve yeşil alan çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.