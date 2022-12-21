Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Beşiktaş’a konuk olan Şanlıurfaspor’da taraftarlar, kentin kahvehanelerinde takımlarına türkülerle destek oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Beşiktaş’a konuk olan Şanlıurfaspor’da taraftarlar, kentin kahvehanelerinde takımlarına türkülerle destek oldu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Şanlıurfaspor’u ağırladı. Şanlıurfaspor’un ilk yarıyı 2-0 önde kapatması, kentte büyük sevince neden oldu. Kahvehanelerde maçı takip eden taraftarlar takımlarına türkülerle destek oldu. Taraftarlar ilk yarı boyunca ‘Ağam Olasan Ömer’ türküsünü okuyarak sarı-yeşilli takımın ataklarına alkışlayarak destek oldu.

İkinci yarıda Şanlıurfaspor gol atamadan 4 gol yedi. Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 yenen Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi.