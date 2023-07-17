Şanlıurfalılar yüz yıllardır süregelen sıra gecesinde buluştu. EXPO alanında düzenlenen buluşma EXPO Halepli Bahçe’de yapıldı. Geceye Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Mehmet Uymaz ve çok sayıda Şanlıurfalı katıldı. Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Mehmet Uymaz, “Allah birliğimizi ve beraberliğimiz daim etsin. Antalya’da Urfa tekrar küllerinden doğdu. Şanlıurfa’da Antalya’mızı temsil edecek. Her zaman bir eli üzerimizde olan Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’ye çok teşekkür ederiz.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Antalya’nın sıcağında, Şanlıurfa’nın güzellikleriyle kalplerin ısındığını söyledi. Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Mehmet Uymaz’a düzenledikleri gece için teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Urfalılarla Antalyalılar etle tırnak gibiyiz. Asla birbirimizden ayrılmayız. Urfa güzel bir coğrafya Urfa Halil Ür-Rahman’ın memleketi Peygamberler şehri Urfa’nın bütün insanları Halil Ür-Rahman’ın o güzelliğini, Eyüp Aleyhüsselam’ın sabrını, o coğrafyadan geçen nice peygamberlerimizin güzelliğini kuşanmış olarak Antalya’mızdalar. Urfa’nın güzel Türküleriyle kalplerimizin birbirine yaklaşması son derece önemliydi. Bugün buradaki Halil İbrahim sofrası, burayı Halepli bahçeye çevirdi. “ dedi.

EXPO’da yaz boyunca etkinlik

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şanlıurfalılar Buluşmasının gerçekleştirildiği EXPO’daki Halepli Bahçe’de, yaz boyunca çocuklar, gençler ve aileler için hem de hemşehri dernekleri için etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi. Şanlıurfalılar Buluşmasına katılan AK Parti İl Başkanı Ali Çetin’de, “Her zaman yanınızdayız. Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’de her zaman yanınızda Derdinize derman olmaya, yaranıza merhem olmaya odaklıyız. “diye konuştu.