Şanlıurfalı Prof. Dr. Sedat Benek, bilim ve astronomi tarihine katkı sunan El Battani’nin hikayesinden esinlenilerek, Türkiye’nin farklı illerinde çekilen “Harran Ekolü: El-Battani Belgeseli” ile başta Paris International Film Award Festivali olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok festivalde en iyi belgesel ödülünü aldı. Belgesel toplamda 7 ödülün sahibi oldu.

Şanlıurfalı Prof. Dr. Sedat Benek, bilim ve astronomi tarihine katkı sunan El Battani’nin hikayesinden esinlenilerek, Türkiye’nin farklı illerinde çekilen “Harran Ekolü: El-Battani Belgeseli” ile başta Paris International Film Award Festivali olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok festivalde en iyi belgesel ödülünü aldı. Belgesel toplamda 7 ödülün sahibi oldu.

Bilim ve astronomi tarihine katkı sunan El Battani’nin hikayesinden esinlenilerek, Türkiye’nin farklı yerlerinde çekilen “Harran Ekolü: El-Battani” isimli uzun metrajlı belgesel, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen festivallerde en iyi belgeseller arasında gösterildi. Dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen “Paris International Film Award” festivalinde gösterilen “Harran Ekolü: El-Battani” belgeseli toplam 7 ödülün sahibi oldu. Daha önce de birçok belgesel ve film performanslarıyla büyük beğeni alan Yönetmen ve Senarist Prof. Dr. Sedat Benek’in 66 dakikalık uzun çekim süresi olan belgeseli, yurt dışında farklı festivallerde de yer almaya devam edecek.

5 kıta 16 ülke 7 ödül

El-Battani Belgeselinin 5 kıtada ve 16 ülkede boy gösterdiğini belirten Prof. Dr. Sedat Benek, “Öncelikle çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Harran Ekolü El-Battani belgeseli Ocak ayında yaklaşık 2 yıllık emekten sonra tamamlanarak Dünya festival turuna çıktı. Bugüne kadar 26 festivalde 7 adet ödül ve çok sayıda derece aldı. Sonuç itibariyle 5 kıtada 16 ülkede ve 27 festivalde boy göstermiş oldu. En son Kıbrıs’ta düzenlenen 4. Sinevizyon Uluslararası Uzun Metrajlı kategoride en iyi film ödülünü aldı. Aynı zamanda bu hafta içinde 2’nci bir önemli gelişmede 7’nci Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinde finalist seçildi. Ekim ayının başında ödül töreni yapılacak. Ayrıca buna ek olarak bu hafta içerisinde Hindistan’da Coşana Film Festivalinde karşılık görmüş oldu. Harran Ekolü El Battani Belgeselimiz, festival turuna halen devam etmektedir. Yaklaşık bir buçuk yıl daha devam edeceğini belirtmek isterim. Temel amacı, tarihte önemli bilim alanı olan Harran Ekolü-Okulu ve oranın en önemli filozofu astronomide önemli gelişmeler sağlayan ve icatlar yapan ve bilim tarihine önemli katkılar sunan El-Battani üzerine odaklandı. Çekimlerimiz Fırat kenarında, Harran’da ve Han El Barur’da yapıldı. Temel amacı, hedefi başta Türkiye olmak üzere İslam Coğrafyasında ve bu coğrafyada meydana gelen Antik dönemde neolitik dönemde günümüze kadar bilimsel gelişmelerin nasıl önemli olduğunu, bilim tarihine nasıl katkılar sunduğunu minimal olarak Harran Ekolü ve El-Battani üzerinde hedeflenirdik. Şuana kadar göstermiş olduğumuz yurt dışı ve yurt içindeki başarılarımızdan dolayı büyük oranda hedefimize ulaşmış olduk. Daha da festivalleri dolaşacağız gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.