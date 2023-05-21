İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri 12 öğrenci 5 refakatçi öğretmen eşliğinde Erasmus+ Projesi oluşumunda Romanya’ya gitti.

İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri Erasmus+ Projesi oluşumunda Romanya’ya gitti. 12 öğrenci 5 öğretmen eşliğinde Erasmus + programı oluşumunda 20 gün boyunca Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenecek staj eğitimine katıldı. 20 gün boyunca sürecek olan staj çalışmasında öğrencilerin yatalak hastalarla birlikte çalışarak stajını tamamlarken, Avrupa kültürünü benimseyerek vizyonunu geliştirecektir. İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Lisesi vizyonu gereği geleceğin kalifiye elemanlarını yetiştirmek, uluslararası bireyler yetiştirmek için Erasmus+ projeleri sonraki süreçlerde de devam edecektir. Staj serüvenine 7 Mayıs’ta başlayan İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri ve refakatçi öğretmenlerin 27 Mayıs’ta yurda dönüş yapacaklardır.