Şanlıurfa’da 8 yaşındaki Gazal Şanlı’nın sosyal medya hesabından okuldaki eksiklikleri paylaştığı dilekçeyle yakından ilgilenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, okula kitap, geri dönüşüm kutuları ve çeşitli hediyeler gönderdi.

Kanuni Sultan Süleyman İlk ve Orta Okulunda okuyan 3. Sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Gazal Şanlı, okuldaki eksikliklerin yer aldığı bir dilekçe yazdı. Şanlı, yazdığı dilekçeyi babasının sosyal medya hesabından paylaşarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den destek istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşılan dilekçeye Beyazgül kayıtsız kalmayarak Şanlı’ya destek mesajı yazdı. Okulda kitap, geri dönüşüm kutuları ve spor malzemesinin yetersiz olduğunu yazan Şanlıya cevaben Beyazgül, Şanlı’nın dilekçesini alıntılayarak, “İlk mektubunu bana yazman da büyükşehir belediyesinin sıfır atık hizmetlerinden haberdar olman da beni çok mutlu etti Gazal Kızım. Taleplerin için yarın itibariyle çalışmaya başlıyoruz. Hiç merak etme dilekçen muhatabına ulaştı” notuyla cevap verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Kanuni Sultan Süleyman İlk ve Orta Okulunda tespit ettikleri eksiklikleri giderdi. Gazal’ın dilekçesinde belirttiği kitapları tedarik eden ekipler, okulun yolunu tuttu.

Kanuni Sultan Süleyman İlk ve Orta Okuluna giden ekipler, okula geri dönüşüm kutuları, çöp konteynırı, futbol topları ve kitaplar bıraktı. Okulda öğrencilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Dedeoğlu ile Kütüphaneler Şube Müdürü Ömer Aslan, çocuklara kitap hediye etti, öğrencileri gezici kütüphane ile buluşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e dilekçe yazarak sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Gazal Şanlı, öğretmeninin dilekçe ödevi verdiğini ve ilk dilekçesini Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e yazdığını belirterek ihtiyaçların giderilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.