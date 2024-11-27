Haliliye Belediyesi, bünyesindeki diyetisyen hizmeti ile Hanımlar Konağında spor yapan kadınlara ücretsiz beslenme danışmanlığı veriyor.

Vatandaşlara dokunacak projeleri hizmete sunan Haliliye Belediyesi, ücretsiz diyetisyen hizmeti ile sosyal belediyecilikte farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kurs merkezlerinden faydalanan kursiyer kadınlara ve vatandaşlara, sağlıklı ve dengeli beslenme danışmanlık hizmeti veriliyor. Belediye bünyesinde görev yapan diyetisyen tarafından sunulan hizmet ile Milletevleri ve Hanımlar Konağındaki kursiyerlere, kilo kontrolü için düzenli olarak ölçüm yapılıyor. Kadınların sağlık durumlarına göre uygun beslenme planı oluşturan diyetisyen, ideal kilosuna ulaşmak isteyen ve sağlıklı kalmak için spor yapan kursiyerlere diyet listesi oluşturuyor. Kadınların kilo, yağ ve kas oranlarına göre oluşturulan diyet listesi ile sağlıklı bir şekilde kilo veren kadınlar, sunulan imkanlardan ötürü Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Devteyşti Mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde hafta içi her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında diyetisyen hizmetinin verildiği kaydedildi.