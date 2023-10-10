Şanlıurfa’da kadın destek merkezlerinde eğitim gören kursiyerler, ihtiyaç sahibi aileler için kıyafet dikiyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan kadın destek merkezleri, kadınların bir yandan meslek öğrendikleri diğer yandan ev ekonomilerine katkıda bulundukları bir yer haline geldi. Kadınlar, çocuklarını da yanına alarak Eyyübiye ilçe sınırlarında bulunan Topdağı ve Hayati Harrani Kadın Destek Merkezlerindeki kurslara katılıyor. Kadınlar kursta meslek edinirken çocuklar da kreşte çeşitli etkinliklere katılıyor.

Kurslardan en fazla rağbeti ise dikiş nakış kursu görüyor. Usta öğreticilerden eğitimler alarak belediyenin sağladığı makine, kumaş gibi ürünlerden faydalanan kadınların bu seferki üretim amacı diğerlerinden farklıydı. Kumaşları özenle ölçen ve kesimlerini yapan kadınlar, ürettikleri ürünleri kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet olarak dağıtacak.

Kadın destek merkezlerindeki kurslara katılarak hem meslek öğrendiklerini hem de kazanç elde ettiklerini aktaran kursiyerler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek kursların çok verimli geçtiğini belirtirken, usta öğreticiler de kadınlara bu imkanları tanıyan Başkan Beyazgül’e teşekkür etti.