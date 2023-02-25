Şanlıurfalı iş adamı Ali Tekçe, Türkiye’de yaşanan depremin ardından İngiltere’deki işyerinde depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı. Tekçe, toplanan 7 tır insani yardım malzemesini Türkiye’ye gönderilmek üzere İngiltere’nin Türk Konsolosluğuna teslim etti.

Şanlıurfalı iş adamı Ali Tekçe, Türkiye’de yaşanan depremin ardından İngiltere’deki işyerinde depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı. Tekçe, toplanan 7 tır insani yardım malzemesini Türkiye’ye gönderilmek üzere İngiltere’nin Türk Konsolosluğuna teslim etti.

2006 yılından beri İngiltere’de yaşayan Şanlıurfalı iş adamı Ali Tekçe, Türkiye’de yaşanan depremin ilk gününden itibaren yardım için harekete geçti. Deprem bölgesinin acil ihtiyaçları için şahsi hesabından 25 bin sterlini Türkiye’ye gönderen Tekçe, daha sonra ekip arkadaşları ile depremzedeler için İngiltere’de kampanya ve etkinlikler başlattı. Kampanya ile 7 tır insani yaşam malzemesi toplayan Tekçe, İngiltere’nin Türk Konsolosluğuna teslim etti.

Yaşanan deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını aktaran Tekçe, "Deprem nedeniyle burada başlattığımız kampanya çerçevesinde toplanan malzemeleri Türkiye’ye gönderdik. Yardım yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Yardımlarımız devam edecek. Depremde vefat edenlere başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.