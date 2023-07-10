Kavurucu sıcakların etkili olduğu Şanlıurfa’da bir vatandaş, ambalaj kartonu kendisini güneş ışınlarından korudu.

Şanlıurfa’da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alan ve parklarda serinlemeyi tercih ediyor. Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa’da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Balıklıgöl platosunda bir vatandaş artan sıcak havalardan dolayı karton parçasını serinlemek için kalkan olarak kullandı. Vatandaşın bu ilginç taktiği çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.