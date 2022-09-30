Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hüseyin Müsri, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen judo sporunda bir Türkiye birinciliği ve bir de Balkan üçüncülüğü alarak Şanlıurfa’ya madalyalarla döndü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hüseyin Müsri, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen judo sporunda bir Türkiye birinciliği ve bir de Balkan üçüncülüğü alarak Şanlıurfa’ya madalyalarla döndü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kentte 2’den 49’a çıkarılan spor salonlarında yetişen gençler ulusal ve uluslararası müsabakalarda Şanlıurfa’nın gururu olamaya devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Dairesi Başkanlığı koordinesindeki spor salonlarında eğitim alan Hüseyin Müsri henüz kariyerinin başında olmasına rağmen Judo branşında bir Türkiye birinciliği ve bir de Balkan Üçüncülüğü alarak Şanlıurfa’ya madalyalarla döndü. 22-23-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2022 Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Afyonkarahisar müsabakalarında 55 kiloda Türkiye Şampiyonu olan ve minikler kategorisinde Balkan Judo Şampiyonalarına katılma hakkı kazanan sarı kuşak sahibi Hüseyin, Bosna Hersek’te düzenlenen şampiyonada Yunan rakibini yenerek 3’üncü oldu ve bronz madalya aldı. Yurt dışından Şanlıurfa’ya minikler judo Balkan 3’üncüsü olarak dönen Müsri’yi, ailesi ve sevenleri tarafından sevinçle karşılandı. Yaşadığı mahallede zor şartlar altında hem okula giden hem de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sırrın Spor Salonunda judo eğitimleri almaya devam eden Hüseyin’in hedefi Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmak.

Hüseyin’in küçük yaşlarda spora olan merakı, arkadaşlarının da dikkatini çekmesiyle judo sporuyla tanışan Hüseyin Müsri gününün okul ve derslerden kalan büyük bir bölümünü spor salonunda geçiriyor. Her gün düzenli olarak antrenmanlara katılan Hüseyin başarı merdivenlerini birer birer çıkarak ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istediğini söyledi.

Antrenör Cuma Ciniviz ise Hüseyin’in judo sporuyla daha çok başarılara koşacağını ve önünün açık olduğunu belirterek hedefimiz Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkarmaktır” ifadelerine yer verdi.

Baba Mehmet Müsri ise oğlunun kendilerini gururlandırdığını, Hüseyin’in Avrupa hayali olduğunu ülkesini ve Şanlıurfa’yı Avrupa’da temsil etmek istediğini belirterek hayallerini gerçekleştirmesinde büyük emekleri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

Anne Fatma Müsri ve Babaanne Zeliha Müsri de Hüseyin’in her fırsatta judo için spor salonuna gittiğini belirterek gururlandıklarını ve çok sevindiklerini ifade ettiler.