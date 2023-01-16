Şanlıurfa’da yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Atahan Uyaroğlu’nun, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde yediği dondurma çubuklarından resim çerçevesi yapması büyük ilgi gördü.

Şanlıurfa’da yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Atahan Uyaroğlu’nun, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde yediği dondurma çubuklarından resim çerçevesi yapması büyük ilgi gördü.

Şanlıurfalı 8 yaşındaki Atahan Uyaroğlu, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hazırlayıp gönderdiği hediyeyi beğenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kendisini tebrik etmesinin mutluluğunu yaşıyor. İlkokul 3. sınıf öğrencisi Atahan Uyaroğlu, ödev olarak Sıfır Atık Projesi çerçevesinde yediği dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaptı. Uyaroğlu, ödevi sınıfta beğeni toplayınca üzerinde resmi olan çerçeveyi bir mektup eşliğinde Sıfır Atık Projesi çerçevesindeki çalışmalara öncülük eden Emine Erdoğan’a gönderdi. Emine Erdoğan’ın hediyeden duyduğu memnuniyeti sosyal medya üzerinden dile getirmesi, küçük Atahan’ı sevindirdi.

Sevincini paylaşarak Emine Erdoğan ile yüz yüze görüşerek teşekkür etmek istediğini belirten Atahan Uyaroğlu, “Ben yazın yemiş olduğum dondurma çubukları ile bir çerçeve yaptım. İçerisine de resmimi koydum. Ve mektup hazırlayıp Emine teyzeye hediye ettim. Geri döneceğini hiç düşünmüyordum. Ama Emine teyze geri döndüğü için çok mutlu oldum. Sıfır Atık projesini de ailecek destekliyoruz. Bu mektubu yolladım ben, onlar da dönüş yaptılar. Şimdi de onlara yüz yüze teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Baba Ahmet Uyaroğlu, “Vallahi gurur duyuyorum. Yapmış olduğu bir proje vardı. Biz de bu güzel projeyi Emine hanımla paylaşmak istedik. Emine hanım da sağ olsun sosyal medyadan çok güzel bir geri dönüş yaptı. Hem Atahan mutlu oldu hem de bizler anne ve babası olarak çok mutlu olduk. Hayatımızda çevre duyarlılığı her zaman var. Hem evimizde atıkları ayrıştırıyoruz hem Atahan okulda atıkları ayrıştırıyor. Dolayısıyla biz de sıfır atık projesini ailecek destekliyoruz. Çerçeveyi de Emine hanımla paylaşmak, hediye etmek istedik. O da sağ olsun kabul etti ve olumlu, güzel geri dönüşler yaptı. Biz de bundan dolayı mutlu olduk" ifadelerini kullandı.