Şanlıurfa’da 25 yıldır çocuk sahibi olmak isteyen çift, hayaline kavuştu. Doğumdan sonra çocuğuna kavuşan baba gözyaşlarına boğuldu, yakınları ise alkışlarla sevince ortak oldu. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’da 25 yıldır çocuk sahibi olmak isteyen çift, hayaline kavuştu. Doğumdan sonra çocuğuna kavuşan baba gözyaşlarına boğuldu, yakınları ise alkışlarla sevince ortak oldu. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşayan Emine Çeçen (44) ve Hasan Bakadur (52) çifti, 25 yıldır evlat hasreti çekiyordu. Son 15 yılda onlarca denemeler sonucu çocuk sahibi olamayan çift, özel bir hastanede Op. Dr. Bülent Sezgin’e başvurdu. Çift, Dr. Sezgin’in geleneksel ve modern tıp yöntemlerini denediği tüp bebek denemesiyle 25 yıl sonra evlat sahibi oldu. 4 kilo ağırlığında doğan bebeklerine kavuşan çift, büyük sevinç yaşadı. Doğum sırasında hastane koridorunda merakla bekleyen baba, 25 yıl sonra evlat sahibi olmanın sevincini gözyaşlarıyla kutladı. Evladını kucağına alan baba, doya doya öptü. Çiftin yakınları da sevince zılgıt ve alkışla ortak oldu. Sevinç anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Çift, kız çocuklarına Ümmü Gülsüm ismini koydu.

Öte yandan, baba Hasan Bakadur’un önceki evliliğinde de çocuk sahibi olamadığı ve dini nikahla 25 yıl önce Emine Çeçen ile hayatını birleştirdiği öğrenildi.

Ailenin bebek sevincine ortak olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bülent Sezgin, “Ailemiz çok ümitsiz bir durumda bize başvurmuştu. Daha önceki merkezlerde de birçok denemeler yapılmıştı. Başarısız uygulamalar yapılmıştı ama hiçbir şekilde yumurta elde edilememişti. Biz hastamızı değerlendirdik. Yumurta rezervi ve kalitesi oldukça düşüktü. Biz bunu artık normal tedavilerin dışında geleneksel tıp, fonksiyonel tıp ve ayrıca modern tıpı kullanarak tedavi etmeyi denedik. Ve nihayetinde sağlıklı bir yumurta oluştu biz buna altın yumurta diyoruz. Ve o yumurta ile deneme yapıldı. Tüp bebek denemesiyle, yüce Rabbimin izniyle de gebelik gerçekleşti. Çok mutlu olduk, çok duygu dolu anlar yaşadık. 9 ay boyunca sürekli titizlikle takibini yaptık ve 2 gün önce de sağlıklı bir şekilde 4 kilo ağırlığında bir kız bebek ailemize teslim ettik. Çok mutlu olduk, çok duygulandık. Biz de gözyaşımızı tutamadık, ailemize hayırlı olsun, mutluluklar dilerim” ifadelerini kullandı.