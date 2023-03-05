Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği iki yıkıcı depremin ardından kendi yaralarını sarar sarmaz afet bölgelerinden olan Adıyaman’ın yardımına koştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği iki yıkıcı depremin ardından kendi yaralarını sarar sarmaz afet bölgelerinden olan Adıyaman’ın yardımına koştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerinden Adıyaman’a desteğini sürdürüyor. Çevre temizliğinden ağaçlandırma çalışmalarına kadar çeşitli alanlarda yürüttüğü yardım ve destek faaliyetleriyle Adıyaman’ın yeniden ve daha hızlı bir şekilde ayağa kalkması hedefleniyor. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’a çeşitli yardımlar ulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman’da adeta üs kurdu. Ekiplerin tamamına yakınını Adıyaman’a gönderen Beyazgül bölgenin yeniden inşasının hızlanması için temaslarını sürdürüyor. Adıyaman ve ilçelerinde yıkılan binalardan çevreye saçılan, refüjlerdeki ağaçların arasında kalan, park ve bahçelerde görüntü kirliliğine neden olan atıkların toplanması işlemlerini gece geç saatlere kadar sürdüren ekipler bölge halkının sağlığını ön planda tutarak belediyecilik faaliyetlerini komşu ilde sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Adıyaman’da konteyner kent alanı olarak belirlenen ve konteynerlerin yerleştirildiği alanları kendi fidanlıklarında ve seralarında yetiştirdiği ağaç ve çiçeklerle süslüyor. Konteyner kent alanında bulunan her karış toprağı yeşille buluşturan ekipler, depremzede çocukları da unutmayarak alana oyun grupları monte ederek çocukların zamanlarını oyunlar oynayarak geçirmelerini sağlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde üretilen oturma bankları, kamelyalar ve çöp kutuları da konteyner kent alanına yerleştirilerek vatandaşların istifadesine sunuldu. Konteyner kent alanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Adıyaman’daki çalışmalarını takdir etti.