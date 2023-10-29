Şanlıurfa’da Yeni Zelanda tarafından yapılan okulda öğrenciler Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle koreografi yaptı.

Şanlıurfa’da Cumhuriyetin 100. yılı her kesim tarafından coşkuyla kutlanıyor. Yeni Zelanda hükümeti tarafından Haliliye ilçesinde yapılan Yeni Zelanda Matariki İlkokulunda da cumhuriyet coşkusu vardı. Sınıflardan çıkan öğrenciler, 100. yıl koreografisi yaptı.

Yeni Zelanda Matariki İlkokulu öğretmenlerinden Esra Yılmaz, cumhuriyetin 10. yılı nasıl kutlandıysa 100. yılını da o şekilde kutlayarak genç nesillere devrettiklerini söyledi. Okul Müdürü Ahmet Öztürk ise cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkese minnettar olduklarını belirtti.