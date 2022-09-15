Yaşanan dört ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Son kaza da Karaköprü’de meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, otomobil çarptı. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Üçüncü kaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Haliliye ilçesindeki Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen yayaya, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Kazada şans eseri hafif yaralanan yayanın, şaşkın şaşkın kendisine çarpan otomobile baktığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa’da meydana gelen dört ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı.

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