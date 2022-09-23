Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Yağmurdan korunmaya çalışırken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu Yağmurdan korunmaya çalışırken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma çerçevesinde, kentte gözaltına alınan biri kadın 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakılırken, 1’i ise işlemlerin ardından sınır dışı edildi.