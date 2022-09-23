Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma çerçevesinde, kentte gözaltına alınan biri kadın 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakılırken, 1’i ise işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

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