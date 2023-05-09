Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2022 yılının son gününde seyir halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan Mustafa T’nin ölümü ile ilgili soruşturmada, Şanlıurfa ve Ankara’da 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 17 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Aralık 2022 yılında Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Çoban Deresi mevkiinde Mustafa T.’nin aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıda öldürülmesi olayında, Şanlıurfa ve Ankara’da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.B., H.A. ve D.K., savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 3 kişi, cezaevine gönderilirken, diğer 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.