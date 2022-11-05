Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin öldüğü komşu kavgasında adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin öldüğü komşu kavgasında adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece geç saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Cebrail Eğrik kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer 3 yaralı ise tedavi altına alındı.

Yaşanan kavga sonrası çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abuzer E., Mehmet E., Mehmet B. ve Bedir B.’yi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet B., Bedir B. ve Abuzer E. tutuklanarak cezaevine konulurken, Mehmet E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.