Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Harran Öncüler Mahallesi’nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3’ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde göçmenleri taşıyan minibüsün kanala uçması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden 3’ünün daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.

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